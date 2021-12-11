أول تعليق من والد حسام حبيب بعد اتهام ابنه بحلاقة شعر شيرين

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص أن نجله هو من حلق شعر شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أن كل هذه الأخبار كاذبة، وليس لها أساس من الصحة.

وتحدث والد حسام حبيب، أن شيرين هي من فعلت ذلك، وليس نجله، حيث قال: شيرين عبدالوهاب حد يحلقلها شعرها ليه هي عيلة؟!، محدش يقدر يعمل كده، إزاي يعني إحنا في عصر العبيد وشيرين مش سهلة يعني.. دي مرأة حديدية، وذلك وفقًا لتصريحاته لـ “القاهرة 24”.

وكانت أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا، بعد ظهورها حليقة الرأس في حفلها في أبو ظبي، حيث قال البعض إن حسام هو من فعل فيها ذلك، وعنفها خلال فترة زواجها منه، ولكن شيرين كتبت تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تكذب فيها كل هذه الأخبار.

ومن جانبه، فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها، خلال الحفل بظهورها بهذا الشكل، حيث قالت: هتقبلوني بشكل ده؟، أنا كده خفيت، الحمد لله خلاص بقيت سينجل، أنا بتحدى أصالة.

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