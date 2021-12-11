والد حسام حبيب: “ابني مكنش عايز يطلق شيرين ومش من مصلحتهم يرجعوا”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف والد الفنان حسام حبيب السبب الحقيقي وراء طلاق نجله لـ الفنانة شيرين عبدالوهاب، موضحًا أن الأخيرة من كانت ترغب في الانفصال، بسبب أن حسام لم يهتم بالعمل، وهو الأمر الذي كانت ترفضه شيرين تماما.

وقال والد حسام حبيب: شيرين اللي كانت عايزة تطلّق من حسام، وهو مكنش عايز يطلقها، هي حاسة إن طول ما حسام جنبها مش هيعمل حاجة وقالتهالي كذا مرة، طول ما حسام جتبي مش هيعمل حاجة.

وأضاف والد حسام حبيب: النهاردة بعد الطلاق حسام اشتغل طب بعد إيه! طب ما هي كان نفسها تشتغل، وشيرين قالتي قبل كده نفسي حسام يبقى زيي وأكبر مني، والاثنين كانوا معطلين بعض، هي كانت شغالة بس مش كتير، لكن هو مبيشتغلش خالص، ولما سابته اشتغل وكلامها طلع مظبوط.

والد حسام يوجه رسالة لشيرين

وجّه والد حسام حبيب رسالة للمطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة خدومة والجميع يحبها، ومهما حدث فلسوف يظل يحترمها ويقدرها.

وقال في رسالته لها: شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ.

وتابع والد حسام حبيب: شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة.

رأيه في عودتهما

تحدث والد الفنان حسام حبيب، عن إمكانية عودة نجله لـ شيرين عبدالوهاب، بعد انفصالهما خلال الأيام الماضية، حيث أشار إلى أنه ليس من مصلحة حسام أن يعود لشيرين في الوقت الحالي، وذلك بسبب أنها امرأة تعشق النجاح.

وتحدث والد حسام حبيب عن عودة شيرين لحسام مرة أخرى، حيث قال: هم بيحبوا بعض جدا، وأنا شايف إن مش من مصلحة حسام إنه يرجع لها دلوقتي.

وتابع والد حسام حبيب: لازم يثبت للناس الأول أنه مطرب، عشان يرجع في عين شيرين عبدالوهاب ناجح، لأنها حبت نجاحه، فهي امرأة تعشق النجاح.

ومن جانبه، كشف والد حسام حبيب، السبب الحقيقي وراء انفصال نجله عن شيرين عبد الوهاب، حيث أشار إلى أنها انفصلت عنه بسبب عدم اهتمامه بالعمل، وأنها فعلت ذلك حتى يعود لجمهوره من جديد.

عن اتهام ابنه بحلق شعر شيرين

علق حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص أن نجله هو مَن حلق شعر شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن كل هذه الأخبار كاذبة، وليس لها أساس من الصحة.

وأشار والد حسام حبيب: شيرين هي من فعلت ذلك، وليس نجله، حيث قال: شيرين عبد الوهاب حد يحلقلها شعرها ليه هي عيلة؟!، محدش يقدر يعمل كده، إزاي يعني إحنا في عصر العبيد وشيرين مش سهلة يعني.. دي امرأة حديدية.

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