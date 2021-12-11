أسرار النجوم: حكاية أقوى صفعات السندريلا سعاد حسني على خد الإمبراطور أحمد زكي .. أوجعته كثيراً وطيرت له ضرس العقل | تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة القديرة "يسرا" خلال لقاء مسجل أجرته ببرنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة والمنتجة "إسعاد يونس" عن أشهر "ألم" من وجهة نظرها في تاريخ السينما. حيث حكت يسرا عن الصفعة التي وجهتها السندريللا إلى وجه الإمبراطور أحمد زكي خلال تصويرهما مشاهد من فيلم "الراعي والنساء".

وعن الواقعة تحكي يسرا: "كان اليوم هو اليوم الصفعات، إذا كان مقرر أن نمثل جميع مشاهد الصفعات في يوم واحد" وتكمل يسرا: "كنت أنا أول من سيمثل المشاهد.. وكان بيني وبين أحمد زكي. وبصراحة لم يكن ميالًا للعنف، فصفعني بخفة، ورددتُ أنا بصفعة مثلها" تضحك يسرا وتستكمل: "لكن ما فعلته السندريللا فاق الوصف؛ كان مشهد زكي وسعاد يتم بعيدًا فلم أذهب.

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وحينها رأيت أحمد قادم من بعيد وخده متورم، ولما سألته كان مستشيطًا بالغضب وقال: طيرت لي ضرس العقل" وتختم يسرا قصتها بالضحك: "وحينما كان يشتكي الإمبراطور، رأينا ميرنا -والتي كانت تمثل أول دور لها- قادمة من بعيد تبكي، وحين سألناها عن سبب تورم أذنها ردت بانكسار: طنط سعاد إيدها تقيلة"

رفض تقبيل سعاد والسبب

وفي سياق متصل يروي الفنان محي إسماعيل أنه رفض تقبيل الفنانة "سعاد حسني" في فيلم "بئر الحرمان" بسبب تدينه.