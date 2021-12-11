لتضمنها فضائح وقاذورات شخصية وجنسية.. بلاغ للنائب العام لمنع النشر في طلاق شيرين وحسام

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام بطلب إصدار الأمر بمنع نشر أي أخبار عن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، وذلك على سند من القول أنه وعلى مدى 48 ساعة سابقة انتشرت العديد من الأخبار حول الموضوع الذي يعتبره الكثيرون حدثا تاريخيا مرموقا عن طلاق من تدعى شيرين عبدالوهاب من المدعو حسام حبيب، وبدأ هذا الخبر يحتل حيزا كبيرا إلى أن دخل في مهاترات تضمنت العديد من الفضائح والقاذورات والاتهامات، بل أخيرا امتدت هذه القاذورات إلي غرف نومهما سويا ونشر فضائح شخصية وجنسية تسيء للمجتمع وتسيء للرأي العام المصري وتسيء للدولة المصرية بصفة عامة وتهين كل الأسر في مصر بصفة عامة وامتدت إلى الوسط الفني بصفة خاصة رغم أن هذا الوسط لا يحتمل فضائح أكثر مما هو فيه.

وأوضح صبري في بلاغه، أنه كذلك كل ما ينشر على لسان شيرين عبدالوهاب يسئ لكرامة المرأة المصرية ويحط من شانها واختتم صبري بلاغه ملتمسا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار الأمر بوقف نشر أي أخبار عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك احترامًا للمرأة المصرية وللرأي العام والأخلاق والثوابت الأسرية المصرية.

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