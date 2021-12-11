شيرين عبدالوهاب: أنا عايزة راجل وحسام حبيب كان الحيلة الدلوعة ابن أمه وكفاية ذل لحد كده”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت المطربة شيرين عبدالوهاب عن طليقها حسام حبيب، حيث أكدت أنه دائمًا يستمع لكلمات والدته، وهي التي تفرض عليه رأيها، مشيرة إلى أنها ترفض هذا النوع من الرجال، ولا تقبل أن تعيش معه في منزل واحد.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال حوارها مع نضال الأحمدية: حسام حبيب هو الحيلة الدلوعة، عايز كلمته مسموعة، وأنا مش عايزة ولد ابن أمه، أنا عايزة راجل، ومش عايزة أتكلم عليه تاني، لأن هو اللي خد أكتر من حقه، مش عايزة أغلط فيه، هو مش ريفرنس عشان أحكي عنه.

كفاية ذل لحد كده

شوقت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها، لعودتها من جديد، بعدد كبير من الأعمال الفنية، حتى تعوضهم عن غيابها في الفترة الماضية، حيث أشارت أنها ليست معبودة الجماهير، التي جسدتها شادية مع عبد الحليم حافظ، حتى ينتظرها الجمهور.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب، عن عودتها من جديد، خلال حوارها مع الإعلامية نضال الأحمدية، حيث قالت: ذليت الجمهور معايا الفترة الأخيرة.. أنا مش سهير بتاعت معبودة الجماهير عشان الجمهور يستناني كل ده.

وتابعت شيرين عبدالوهاب: عايزة أفضل للناس اللي بتحبني ولبناتي، وكفاية ذل لحد كده، اللي أنا فيه ده صعب، وإن شاء الله أرجع من تاني.

ومن جانبه، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن طليقها حسام حبيب كان دائمًا يضع خططًا خيالية لأحلامه، لذلك لم يحقق شيئًا، عكس شخصيتها، فهي إنسانة واقعية، تضع أحلام من الممكن أن تحققها، لذلك تصل دائمًا لهدفها.

وقالت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب: اتعودت لما أحلم أحلم على قدي، محلمش حلم كبير وميتحققش منه حاجة، وده الفرق بيني أنا والأستاذ حسام.

تواصل سعد الحريري معها

كشفت المطربة شيرين عبدالوهاب أن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، كان على تواصل دائم معها، وأنه كان يدعمها، واتصل بها وقت إعلان اعتزالها، حيث أشارت إلى أنها لن تنسى له هذا الموقف، وليس لها علاقة إذا كان هذا الشخص فاسدًا أم لا.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب عن علاقتها بـ سعد الحريري وقالت: سعد الحريري سأل عليّ في يوم كنت فيه ضعيفة، وأنا شايلة له ده فوق راسي.

وتابعت المطربة شيرين عبد الوهاب: الحريري اتصل بيا ساعة اعتزالي، وهشيله ده لحد ما أموت، ومليش دعوة إذا كان فاسدا ولا لأ.

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