منتخب مصر يحسم صعوده للمباراة قبل النهائية بعد الفوز على الأردن بثلاثية (شاهد الأهداف)

ابو ظبي - احمد الجزار - انتهت قبل قليل، المباراة الصعبة التي جمعت بين المنتخبين المصري والأردني في بالدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحسم صعوده بهذا الفوز إلى الدور قبل النهائي.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من، “محمد الشناوى وأحمد ياسين ومحمود الونش وعمر كمال وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين فيص. ومصطفي فتحي وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى”.بينما يجلس على دكة بدلاء منتخب مصر فى مباراة الأردن كل من: “محمد صبحي ومحمود جاد ومروان داوود وأحمد رفعت ومهند لاشين ومحمد عبد المنعم وأسامة فيصل ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف”.

شهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من جانب لاعبى منتخب مصر، ولجأ الفراعنة للضغط من الدقائق الأولى بحثا عن هدف مبكر، ونجح مصطفى فتحى فى تهديد مرمى الأردن فى الدقيقة 5 ولكن الحارس ينقذ مرماه.

وفى الدقيقة 10 جاء الرد من المنتخب الأردنى بهجمة مرتدة سريعة على مرمى الفراعنة انتهت بتسديدة على مرمى محمد الشناوى نجح الحارس الدولى فى التصدى لها.

وتمكن منتخب الأردن من تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 12 بتوقيع يزن النعيمات من تسديدة قوية سكنت مرمى محمد الشناوى، وفى الدقيقة 20 كاد مهاجم الأردن يسجل الهدف الثانى من تسديدة أرضية نجح الشناوى فى ابعادها خارج الملعب.

ونشط منتخب مصر فى المقابل عن طريق مصطفى فتحى وأحمد فتوح وعمرو السولية من خلال التصويب لتهديد المرمى الأردنى لكن دون خطورة حقيقية، بينما منع الشناوى هدفا محققا فى الدقيقة 27 للاردن بعدما تصدى لتصويبة صاروخية ” فى المقص” كادت تعلن تقدم النشامى بهدفين.

وفى الدقيقة 38 تنقذ العارضة والقائم هدفا جديدا لمنتخب الأردن من تسديدة قوية على أعتاب منطقة الجزاء، وفى المقابل أنقذ حارس الأردن هدفين مؤكدين لمصطفى فتحى وحسين فيصل فى الدقيقتين 42 و43 ، وفى الدقيقة 45 ينجح مروان حمدى فى ادراك التعادل للفراعنة فى الدقيقة 45 لينتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابى.

ومع بداية الشوط الثانى، أهدر منتخب مصر هدفا محققا بعدما مرت الكرة من أمام قدم حسين فيصل أمام المرمى الأردنى الخالى دون أن يحولها داخل الشباك، وفى الدقيقة 53 أخطأ محمود الونش فى تقدير الكرة وكاد يكلف الفراعنة هدفا ثانيا بعدما انقض يزن النعيمات على الكرة وراوغ الونش وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن للشناوى بسنتيمترات. وأجرى كيروش أول التغييرات لمنتخب مصر فى الدقيقة 58 بنزول محمد شريف بدلا من حسين فيصل، كما أجرى كيروش تغييرين أخرين بنزول أفشة ومهند لاشين فى الدقيقة 72 بدلا من مصطفى فتحى وحمدى فتحى ، وسيطر الفراعنة على مجريات الأمور بحثا عن الهدف الثانى. وفى الدقيقة 80 أنقذ الونش هدفا محققا لمنتخب الأردن بعدما منع مهاجم النشامى من الانفراد بمرمى الشناوى وتسديد الكرة فى الشباك ليحافظ على التعادل بهدف لكل فريق. وفى الدقيقة 89 يرفض زيزو هدية عمرو السولية أمام المرمى الأردنى بعدما أرسل الأخير كرة طولية داخل منطقة جزاء النشامى ، وضعت زيزو فى مواجهة مرمى الأردن مباشرة لكنه يضع الكرة برأسه خارج الملعب بغرابة شديدة، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1-1. انتهى الشوط الإضافى الأول بين منتخب مصر والأردن بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أحمد رفعت الهدف الثانى لمنتخب مصر فى الدقيقة 99.

وألغى الحكم الهندوراسى ركلة جزاء احتسبها لمنتخب مصر فى بداية الشوط الإضافى الأول لصالح زيزو بعد عرقلته من حارس الأردن يزيد أبو ليلة.

ونجح المنتخب المصري بإحراز هدفين في الشوط الثاني الإضافي.