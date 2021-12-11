أسرار النجوم: فاحت الأسرار .. هيفاء وهبي تنشر الصورة الخطيرة برفقة أبو هشيمة وتفضح محاولته المستميتة بإرجاعها 7 مرات؟

الرياض - محمد الاطلسي - لم تعد الأسرار حيث وكما يبدو أن ربط اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطليقها المصري أحمد أبو هشيمة وبزواجه من ياسمين صبري أخرجها عن صمتها ودفعها لمهاجمة الثنائي.

هيفاء شاركت عبر حسابها الرسمي في إنستجرام منشور جاء فيه: "ليه تدخلوني بقصة مش قصتي؟ "الخطة فاشلة" ناسك تساعدك انتوا أحرار ببعض! بس أنا سيرتي مش هتغطي عالفضيحة أم جلاجل ولا الجرسة أم حناجل..#أنا_بابا_يلا!!"

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تعليق هيفاء أثار الجدل في البداية حول من هو المقصود، لكن استخدام هيفاء لايموجي النمر حسم الأمر بأن المقصود أبو هشيمة، والمقصود بـ "الفضيحة" ما واجهه أبو هشيمة بعد انتشار فيديوهات جنسية له منذ مدة قريبة.

يذكر أن هيفاء كان طلبت أن لا يتم ربط اسمها بـأبو هشيمة، لأنه نال الشهرة عن طريقها ولا تريد أن ينال المزيد منها على حسابها، أبو هشيمة الذي دخل القفص الذهبي منذ فترة قريبة مع ياسمين صبري كانت قد انتشرت صور لهما من فترة الخطبة وهي ترتدي فستان بنقشة النمر مشابه لفستان هيفاء، وبسبب الأخذ بالموضوع ياسمين قامت بخطوة مفاجئة وهي إرتداء حذاء بنقش النمر في حفل زفافها كأنها توجه رسالة مبطنة من الموضوع.

وكانت هيفاء وهبي أكدت أن زوجها السابق أحمد أبو هشيمة حاول الرجوع إليها 7 مرّات فيما كانت ترفض الرجوع.

وصرّحت هيفاء في لقاء مع برنامج “نورت” والتي تقدمه أروى على قناة MBC بفضائح جديدة حول تطورات حصلت بعد انفصالها عن زوجها السابق أحمد ابو هشيمة.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أعلنت رسمياً انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بعد زواج دام ست سنوات.