أسرار النجوم: طلبت زيارة محمد منير قبل وفاتها فخيب ظنها .. حكاية النجمة « فائزة كمال » التي قاطعها المنتجين السينمائيين لرفضها خيانة زوجها؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولدت الفنانة فايزة كمال عام 1960 بدولة الكويت، حيث عاشت هناك أكثر من عشرين عاماً، كما أنها أنهت جميع دراستها في الكويت، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه، وقد أصر والديها على رفضه بأن تلتحق بالتمثيل، إلا أن الفنان الكبير "سعد أردش"، استطاع إقناع والديها، وتتلمذت على يديه.

وفي أثناء شق طريقها نحو عالم النجومية، لم تخيب الفنانة "فايزة كمال" ظن أستاذها الكبير "سعد أردش" بها، حيث شاركت في عامها الأول بالمعهد في مسلسل "العدل والتفاح"، أمام كل من "مديحة كامل" و "عبد الله غيث"، ولفتت الأنظار بأدائها المتميز ولاقت نجاحاً كبيراً، مما ساعدها للترشيحات والمشاركة في أعمال أخرى، رغم حداثة عهدها بالفن في تلك الفترة، وصعوبة دورها أيضاً التي جسدته في هذا المسلسل التاريخي "العدل والتفاح" .

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بعد نجاحها في أول أدوراها، توالت الأعمال والمشاركات على "فايزة كمال"، ولاقت قبولاً كبيراً لدى المشاهد العربي، حيث أن ملامح وجهها الملائكي والموهبة التي تميزت بها ساعدتها كثيراً في ذلك.

ومن أهم أعمالها في السينما أفلام ( جدعان الحلمية، وزير في الجبس، الطائرة المفقودة، سترك يا رب، أباء وأبناء، بنات حارتنا )، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية للتلفزيون أشهرها ( المال والبنون، رأفت الهجان، لا إله إلا الله، الإمام الغزالي، أولاد الأكابر، عصر الأئمة، وكسبنا القضية، الطاحونة )، كما قدمت للمسرح بعض الأعمال القليلة ( الملك هو الملك، لولي، الدخان، الرحمة المهداة ).

وتزوجت الفنانة "فايزة كمال" مرة واحدة طوال حياتها، من المخرج "مراد منير"، الذي يذكرها دائما في حواراته الصحفية ويصفها بأنها حب حياته الوحيد، وأنجبت منه "يوسف و ليلي"، وبالنسبة لشائعة إسلامه بسبب زواجه من "فايزة كمال"، قال : إن هذا الأمر ليس صحيحاً بالمره، حيث أنه أسلم قبل زواجه منها بـ 15 عاماً، لينهي الجدل حول هذا الأمر .

يتحدث زوجها المخرج "مراد منير" عن الواقعة ويقول : "إن منتج ثري عرض عليها شقة فارهة ومبلغ مالي كبير حتى تخونه وتتنازل عن مبادئها وأخلاقها، ولكنها رفضت وألقت بمفتاح الشقة في وجه المنتج، فانتقم منها وطلب من زملائه المنتجين عدم الإستعانة بها في أي دور، لكنها رغم تضييق الخناق عليها عاشت سعيدة في حدود إمكانياتها، ولم تفرط في قناعتها مقابل نجومية زائفة، وقع الكثير فيها قبل ذلك" .

تعرضت الفنانة "فايزة كمال" لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى مستشفى "القصر العيني"، وأجرت أشعة وتحاليل، كشفت عن إصابتها بسرطان الكبد، مما أدى لـ حجزها في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، وتوفيت الفنانة "فايزة كمال" في 26 مايو عام 2014، عن عمر يناهز53 عاماً .

في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع زوجها المخرج "مراد منير" قال : "إن فايزة كمال وهي على فراش الموت، إتصلت بالمطرب محمد منير، وطلبت منه أن يزورها في المستشفى، في طلب أخير لها، ولكن المطرب محمد منير خيب ظنها ولم يستجيب لها ولم يذهب إليها في تلك الفترة.