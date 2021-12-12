أسرار النجوم: لم تعرفها من قبل .. طرق سهلة وبسيطة ستعزز طاقتك وقدرتك الجنسية بما يفوق الخيال | تعرف عليها؟

الرياض - محمد الاطلسي - الطاقة الجنسية الخاصة بك عندما تقدمت في العمر ليست هي نفسها كما كانت عندما كنت في أوائل العشرينات، حيث أن تغيير الهرمونات ، والعمل ، والتوتر ، ونمط الحياة المزدحم يمكن أن يؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية والطاقة ، لكن هذا لا يعني أن عليك قبوله، أو حتى إن كنت من عشريني العمر ولكنك القدرات الجنسية الضعيفة بعض الشيء، يمكنك أن تعزز من قدراتك الجنسية بكل بساطة.

فهناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها تعزيز طاقتك الجنسيةوقدرتك الجنسية، سواء كنت رجل عشيرين لا يحظي بقدرات جنسية قوية، أو حتى رجل أربعيني بدأت قدراته الجنسية في التضائل.

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1- أضف التوابل الحارة إلى طعامك

تحاكي العديد من التوابل مثل الفلفل الحار الاستجابة الجنسية في الجسم ، وتزيد من معدل ضربات القلب ، وتدفق الدم ، والعرق، وتشمل التوابل الفعالة الأخرى الهيل ، والقرنفل ، والكين ، والزنجبيل ، والثوم.

أضفها إلى نظامك الغذائي وستستمتع بتدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ، مما يساعدك على الشعور بالمزاج وتحفيزك على الارتقاء إلى مستوى المناسبة.

2- تناول المكملات الغذائية

هناك العديد من الأحماض الأمينية والأعشاب التي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك الجنسية، مع تقدمك في العمر ، يمكن أن يتراجع التستوستيرون ببطء، حتى إذا لم تكن مستويات التستوستيرون الخاصة بك منخفضة سريريًا ، فقد تواجه بعض أعراض انخفاض هذا الهرمون ، مثل انخفاض الطاقة ، وتغيير المزاج ، وتوسيع محيط الخصر.

قد يكون لديك الرغبة الجنسية وصحة الانتصاب قد شهدت أيام مخزية، ولكن يمكن أن يعود الأمر إلى مجده إذا كنت حافظت صحتك وقمت بتعزيز مستويات التستوستيرون الخاص بك.

في حين أن هناك العديد من الطرق لزيادة هرمون التستوستيرون والطاقة بشكل طبيعي إلى المستويات الطبيعية ، فإن العديد من الرجال يجدون أن المكملات الطبيعية مثل تريبولوس تيريستريس ، الحلبة ، الجنكة بيلوبا تفعل الحيلة دون الآثار التي يتعرض لها العديد من الرجال مع العلاجات البديلة للتستوستيرون.

3- جرب تقنية start-stop

يمكن للرجال الذين يريدون أن تستمر لفترة أطول خلال الجماع محاولة تقنية التوقف والبدء؛ لاستخدام هذه التقنية ، قم بوقف النشاط الجنسي في كل مرة عندما يوشك القذف في أن يبدأ، تنفس بعمق وابدأ من جديد ببطء ، ثم توقف لتأخير القذف لطالما كان مرغوبا فيه.

يمكن لهذه الطريقة تدريب الجسم على إبعاد القذف ومساعدة الرجل على الشعور بالراحة أكثر بعدم القذف، حتى أثناء النشاط الجنسي المكثف.

4- أقلع عن التدخين

ثبت علمياً أن التدخين يمكن أن يسد الأوعية الدموية في القضيب بنفس الطريقة التي تعيق الشرايين الموجودة في القلب، لذا ينصح بالإقلاع عن التدخين في حالة رغبت في تعزيز الطاقة والقدرة الجنسية لديك.

5- تمارين كيجل

مارين كيجل تستهدف عضلات الحوض وهي العضلات التي تدعم الإنتصاب والقذف، وعندما تكون تلك العضلات ضعيفة فهي التي تؤدي إلى ضعف القدرات الجنسية والقدرة على الانتصاب و القذف، لذلك من الضروري تطبيق تلك التمارين لتعزيز القدرات الجنسية.

قم بشد عضلات الحوض من خلال دفع الخصيتين باتجاه الجسد ورفعها الى أعلى.. الفعل هذا مشابه لما تقوم به حين تحاول حبس البول، ومن ثم قم بإرخاء العضلات وخذ فترة راحة قصيرة ثم كرر التمرين، لفترة ربع ساعة كل يوم.

6- صلصة البيستو

صلصة البيستو ذات المذاق الرائع، تعد واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال، ولعل السبب يكمن في أن البيستو يحتوي على الصنوبر ، ومصادر كبيرة من الأرجينين ، والسلائف لأكسيد النيتريك ، وهو مكون رئيسي في العقاقير مثل الفياغرا. كما إنه يحتوي على أرجنين الذي يساعد على فتح الأوعية الدموية حتى تتحسن تدفق الدم.

تتكون صلصة البيستو من الثوم المفروم والريحان والصنوبر الأوروبي ممزوجًا بـزيت الزيتون وجبن بارميجيانو الشهيرة.

7- تجربة المساج

بجانب الراحة والاسترخاء التي ستشعر بها عندما تأخذ جلسة رائعة من المساج، والذي سينعكس بكل تأكيد على قدرتك و رغبتك الجنسية، فإن المساج يساهم بشكل كبير في تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ومنها القضيب بكل تأكيد.