زوجة يوسف دندش تهاجمه بعد ظهوره مع شيرين: “قاعد معها ولا عم يهتم بولاده ولا فرقانة”

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت السيدة هانيا فقية زوجة المنتج يوسف دندش على صورته بصحبه شيرين عبد الوهاب التي انتشرت أمس وأثارت جدلًا كبيرًا

كتبت فقيه عبر حسابها بموقع “فيسبوك “: كل للي بعتولي عالخاص هالصورة وكل للي سألوني حتى، ايه هيدا للأسف زوجي، وقريبا انشالله طليقي”

تابعت فقية “ومتل ما شايفين حفلات وقاعد مع شيرين …لا عم يهتم بولاد ولا فرقانة معو مصلحتهم وانا بدي ولادي وخربت الدنيا عليهم…بنتي بكرا عيد ميلادها.”

واختتمت كلامها قائلة “الله يحرم للي مخبييتهم عندها ولادها اذا كان عندها ولاد والله يبليها بصحتها شو انها بلا ضمير”.

تفاعل الجمهور مع منشور هانيا فقية وقاموا بدعمها ومساندتها من خلال التعليقات وأوضحوا عددًا من الخلافات بين الزوجين وعدم استطاعة الأم لرؤية اطفالها بسببه حيث ذكرت إحدى التعليقات بأنه قام باختطاف ابنائه من أجل منع والدتهم من رؤيتهم

يذكر أن يوسف دندش هو منتج لبناني وقد أثارت صورته مع شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرًا فلقد ظهرت حليقة الرأس في الصورة وفي حفلها في الإمارات بعد انفصالها عن حسام حبيب

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