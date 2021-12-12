شيرين لـ عمرو أديب : لسه بحب حسام ورجعونا محتاج معجزة وحلقت شعري عشان أبقى وحشة في عينه

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن قص شعرها زيرو بالشكل الذي ظهرت عليه أمس جاء بإرادتها الكاملة، مؤكدة أنها قصت شعرها عشان مبقاش حلوة في عينيه، في إشارة إلى طليقها حسام حبيب.

وتابعت شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: “مفيش عدم إتزان خالص.. ولو حد ساب دماغه تاكله هيضيع”.

وأكدت أنها قامت بحلاقة شعرها بنفسها، ثم جاء أحد الأشخاص ليساعدها في تسوية كافة الجوانب وقص كافة الشعر.

وتابعت إنها تعيش الكوميديا، مضيفة: أنا لو عملت كوميدي هقعد محمد سعد ومحمد هنيدي في البيت.

وأضافت شيرين عبدالوهاب: أنا في رمضان الجاي، ممكن أعمل أعمال درامية أفلام مثلا.

وتابعت: أنا عمري ما شفت واحدة بتطلق بتجيلها كم المباركات دي زي ما أكون راجعة من الحجاز، الناس بتباركلي كتير جدًا فيه ايه؟.

وأكملت: أنا مش بتظاهر بالقوة بالعكس لما الناس شافتني والناس وقالوا شكلي حلو الموضوع عدى وانتهى خلاص، بس حسام حبيب راجل وسيد الناس كمان.

شيرين عن حسام: لسه بحبه

وجهت الفنان شيرين عبدالوهاب، رسالة إلى طليقها السابق حسام حبيب قائلة: أنا بحبه ومازلت بحبه.

وقالت شيرين عبد الوهاب: جمهوري والحضن والأمان في الدنيا وأي انسان في الدنيا معتمدش على الاخر يعتمد على نفسه فقط، ومفيش حد يهرشلي ضهري غير صوابع ايدي.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: الحب بهدلة للأسف.. خلاني أنلدة.. ولازم معجزة تحصل لو رجعنا لبعض”. شيرين توجه رسالة لزوجها وجمهورها والرئيس السيسي وجهت الفنان شيرين عبد الوهاب، رسالة جديدة إلى طليقها السابق حسام حبيب قائلة: أنت إنسان كويس جدًا ولازم تشتغل على نفسك والراجل لازم يبقى راجل وأنت معدنك لذيذ ومتربي وحرام تدفن لأنك فنان. وأضافت شيرين عبد الوهاب: بحب أوجه رسالة لجمهوري ربنا يجعله سند لي والحضن اللي يداويني، وجمهوري حضن بيديني الأمان. ووجهت رسالة إلى الرئيس السيسي: ربنا يخلي رئيس جمهورية بلدي عشان أنا عارفة إن أنا بنته.

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