رحل فجأة دون شكوى ومشهد وفاة كان اَخر ظهور له.. أبرز المعلومات عن محمد عبدالحليم بعد وفاته

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي قبل قليل الفنان محمد عبدالحليم، الذي نجح في حفر اسمه في أذهان الجمهور بأدوار ثانوية مميزة.

ورحل الفنان القدير عن عمر ناهز الـ 78 عاماً.

وكشف تامر نجل الفنان الراحل أن والده توفي بمنزله في منطقة الملك الصالح، ولم يكن يعاني من شيء سوى صعوبة فى التنفس مع تلقيه منذ سنوات علاج لمرض الضغط، لكن حالته الصحية كانت جيدة طوال الفترة الماضية حتى شعر بضيق فى التنفس خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وقال تامر محمد عبد الحليم، إن صلاة الجنازة على والده لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن ستكون الأحد بأحد مساجد منطقة الملك الصالح.

وأضاف نجل الفنان الراحل أن وفاة والده المفاجئة جعلته متعجبا من السبب دون إصابته بأعراض مرضية معينة، ولم يعرف عما إذا كان أصيب بفيروس كورونا من عدمه، خاصة وأن إصابته بضيق التنفس كانت منذ يومين فقط.

بدأ محمد عبد الحليم حياته الفنية منذ أواخر السبعينات ولكنه برز اسمه في عام 1977، عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك في فيلم زهرة البنفسج، والذي كان من بطولة الفنانة زبيدة ثروت، عادل إمام، محمد لطفي، يوسف شعبان.

وقدم الفنان محمد عبد الحليم العديد من الأعمال الفنية المميزة ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، على الرغم من أنه كان يؤدي أدوار ثانوية فقط، حيث قدم 324 عملًا خلال مشواره الفني.

ومن أهم أعماله الفنية دموع في عيون وقحة، شيخ العرب همام، ليالي الحلمية، أوراق التوت، حواري بوخارست، سلسال الدم، بوابة الحلواني.

وابتعد عبد الحليم عن الوسط الفني لفترة وآثار الجدل بصورة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان وهو يجلس في منطقة الملك الصالح، قائلين إنه يتسول بعد أن أبتعد عن الوسط الفني.

وعلق محمد عبد الحليم على ما تم تداوله أحد اللقاءات وقال: صحتي الحمد لله كويسة.. يا سعادة الباشا أنا ساكن هناك في الملك الصالح وأنا بقعد كل يوم تحت البيت بقعد أشم هوا واتشمس وكده يعني.. حتى أصدقائي بيجولي هناك، يعني أحمد بدير بيجيلي هناك، في حين قال عن الفتاة التي نشرت الصور وقالت إنه يتسول وإن كانت تسعى للشهرة: والله ربنا أعلم فيها أنا معرفش يعني هي اللي تجاوب على السؤال هذا أنا معرفش.

وكان آخر ظهور فني للفنان محمد عبد الحليم في مسلسل “اللعبة ليفل الوحش”، حيث ظهر في مشهد مع الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي في دور شرفي مجسدا شخصية “جد مازو”، والمفارقة أنه توفي في المشهد.

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