نضال الأحمدية لـ لميس الحديدي: تبنيت قضية شيرين عبدالوهاب بهدف الانتقام

ابو ظبي - احمد الجزار - بكت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بعد عرض الإعلامية لميس الحديدي مقطعًا من حوارها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة: بكيت أثناء تسجيل الحوار والآن أبكي مجددًا مع تكرار إذاعته.

وكشفت في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: لأول مرة أقول ذلك منذ بداية تبني قضية شيرين عبدالوهاب بداية من تسجيلات والده وصولًا للحوار الأخير، أني فعلت ذلك بغية الانتقام لأنني تعرضت للتعنيف أكثر مما تعرضت له شيرين عبدالوهاب، وكذلك صديقتها اللبنانية التي هربت من منزل زوجها قبل ثلاثة أيام.

شيرين من أعز القريبات لقبي

وتعليقًا على مقدمة حواراها مع شيرين عبدالوهاب الذي ذكرت فيه أنه من أصعب الحوارات على قلبها قالت نضال: بالفعل من أصعب الحوارات لأننا كنساء نعاني مثل شيرين عبدالوهاب لكن كثير من النساء يفضلن الصمت وهناك صديقة من أعز القريبات لقلبي قالت لي منذ فترة شاكية التعنيف، لا أستطيع أن أرد عليه أخشى أن يقتلني.

وذكرت أن شيرين محترمة وشريفة قائلة: من أشرف السيدات محترمة وشريفة وطيبة وجدعة بنت ناس، ووصفها والد ووالدة حسام حبيب أنها بلدي، لازم بنت البلد يعني تكون جاية من إكسفورد أو الشانزليزيه حتى يعترف بنا المجتمع العربي وإذا كنا من الحسين أو السيدة مانبقاش ولاد بلد.

هل قام حسام بقص شعر شيرين؟

وحسمت الأحمدية الجدل المثار حول ما إذا كان حسام حبيب طليق شيرين عبدالوهاب قد تسبب في حلق شعرها قائلة: هي إللى حلقت شعرها وحواجبها عبر استخدام شفرة حلاقة حيث طلبت منه الطلاق ورفض في لحظة طلبها لذلك، وكشفت أن حبيب يحب شيرين عبد الوهاب منذ عام 2006 قائلة: لما سألت شيرين لماذا تزوجتي حسام حبيب؟ قالت لي أحبت حبه لها لأنها تريد أن تكون في ظل رجل ولا ظل حيط وهي الثقافة العربية المعتادة.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تعرضت شيرين عبدالوهاب في زيجتها للعنف قالت: جدًا تعرضت لأبشع أنواع العنف ولا ينبغي أن نعتقد أن العنف فقط هو الضرب وأنا عشت أنواع من التعنيف، تعرضت لابشع أنواع العنف ويكفي أنها بقيت على كنبة أربعة سنوات وبعد الطلاق عادت منطلقة تختار الأغاني والقصائد خلال سبعة أيام من طلاقها لم تنم لساعة.

لماذا قامت شيرين بقص شعرها؟

وبررت الأحمدية إقدامها على حلق شعرها وحواجبها قائلة: سيكولوجيًا أرادت إرسال رسالة أنها شيرين الجديدة وأنها تنتفض على حبيب ولا أريد أن أكون شيرين القديمة واتنفض عليك وعلى كل أمثالك، مطالبة الفنانة شيرين عبدالوهاب باستثمار قضيتها لصالح حقوق المرأة العربية، مضيفة: كثير من الرجال يتنمرون على شيرين عبد الوهاب بعد أن أصبحت حليقة الرأس.

تابعت الأحمدية قائلة أن حسام حبيب أفقد شيرين ثقتها بنفسها طوال فترة زواجهما حيث أشعرها بأنها لا تجيد التحدث بالإنجليزية مثله وأنها ليست مشابهة له في المستوى الاجتماعي فهي “بنت بلد”.

كما أوضحت أنه استغل عدم رغبة شيرين في الزواج والانفصال أكثر من مرة ومحاولتها للحفاظ على بيتها

هل استغل حسام حبيب شيرين ماديًا؟

أجابت نضال على سؤال لميس الحديدي حول استغلال حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب ماديًا وردت نضال قائلة أنه لم يستغلها ماديًا ولكنها كانت تقوم بسداد الالتزامات المادية الخاصة به وبوالدته.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت جدلًا كبيرًا مساء أمس عقب ظهورها حليقة الرأس في حفلها بالإمارات بعد انفصالها عن حسام حبيب بأيام قليلة.

وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت في حفلها الغنائي أمس بإمارة أبو ظبي حليقة الرأس تمامًا، وقد بدأت عمليات البحث من الجمهور من أجل معرفة السبب وراء ظهور شيرين عبدالوهاب بهذا الشكل وخاصة بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان حسام حبيب بعدما أعلنت عن طلاقها منه رسميًا خلال الأيام الماضية.

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