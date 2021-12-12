الجمهور العراقي يمطر محمد رمضان بالساعات الثمينة على المسرح.. شاهد رد فعله (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في بغداد، وحرص على توثيق هذا الحدث بفيديوهات قام بنشرها عبر خاصية الاستوري عبر صفحته على إنستجرام.

وفوجئ رمضان خلال الحفل، الذي سبق أن وصفه بالزلزال، بعدد من المواقف الطريفة التي ضاعفت من تفاعل الجمهور مع أغانيه وأجواء الأمسية.

كما انتشر فيديو يظهر خلاله محمد رمضان على المسرح يؤدي وصلته الغنائية ليتفاجأ بامرأة تحمل باقة من الورود تقترب منه، فانحنى لأخذ الورود وقام بتقبيل يد المرأة التي رقصت فرحا من المبادرة التي أقدم عليها رمضان.

وفي السياق نفسه، أمطر الجمهور العراقي محمد رمضان بساعات اليد التي رميت كهدية له على المسرح، إذ بادر إلى التقطاها جميعها وهو يرفع يديه عاليا قائلا: ”كفاية ما تبسطهاش اكثر من كده“.

وتابع: “كنا زمان بنترمي بالطوب دلوقتي بالساعات”.

كما ألقى الفنان محمد رمضان كلمة توجه خلالها إلى الجمهور العراقي قال فيها: ”أهي بلدكم وأهو الأمن والاستقرار.. مش لابسين واقي ولا خايفين من حاجة.. شعب يحمي الدولة ويحمي شعبها وأراضيها.. ثقة في الله العراق لفوق“.

وتفاعل الحضور بطريقة إيجابية مع كلمته، إذ قام عدد منهم برمي مقتنياتهم الشخصية على المسرح كـهدية منهم له.

وتمثلت المقتنيات بساعات يد شبابية عصرية، وذلك بحسب ما كشف رمضان عند شكره للجمهور على هداياه.

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وعلق محمد رمضان على تصرف الحضور بالقول: “ كتير يا شباب.. احنا وصغيرين كنا بنتحدف بالطوب.. دلوقتي بنتحدف بساعات أوديمار“.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد رمضان قد أنهى زيارته إلى بغداد من خلال نشر فيديو يظهر فيه وهو يتوجه إلى المطار، إذ حرص على وضع الخلفية لهذا الفيديو بالنشيد الوطني العراقي.

ويأتي هذا الفيديو بعد المقاطع المصورة التي انتشرت ويظهر فيها الموكب الذي رافقه خلال زيارته للعراق.

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