أسماء أبو اليزيد تروج لفيلم ”قمر 14”

روجت الفنانة أسماء ابو اليزيد لـ فيلم “قمر 14”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.
ونشرت أسماء ابو اليزيد صورة البوستر الرسمي لفيلم “قمر 14”، وعلقت كاتبة: “تفتكري ربنا ممكن يكون بيعاقب على الحب؟ #احمد_حاتم و #اسماء_ابو_اليزيد قريباً في فيلم #قمر١٤، إنتاج : أحمد السبكي، تأليف : محمود زهران، إخراج : هادي الباجوري”.
ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.
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