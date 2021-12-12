محامية فاتن موسي تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد بسبب التشهير

هاجمت محامية الإعلامية فاتن موسي، محامية الفنان مصطفي فهمي، في بيان جديد، والتي نشرته فاتن موسي طليقة الفنان مصطفي فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.
وكتبت محامية فاتن موسي: “نقرر لإخواننا المصريين وأصحاب القضاء العادل بعدم معقولية أى حديث تقدمت به الأستاذة سناء لحظى على السوشيال ميديا فى النَّيل من موكلتى الإعلامية فاتن موسى، وأنه يخالف العقل والمنطق ويناقص فى كل حديث قررته برواية مختلفة”.
وتابعت المحامية إيناس فوزي: "خاصة أنها كررت بوجود منقولاتها ومتعلقاتها فى مكتبها دون حقوقها المالية، وكذلك ثبوت تعاقد الفنان مصطفى فهمى بأشخاص تتواجد على باب الشقة الزوجية لترهيب وترويع مدام فاتن موسى".
وأكملت في البيان: "نحذر ونطلب من الأستاذة سناء لحظى، أن تلتزم بالقانون وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعدم التشهير والسب والقذف فى حق موكلتى وإلا سنتخذ إجراءات قانونية أخرى نحو ذلك التشهير".
وعلقت فاتن موسي علي بيان المحامية كاتبة: “عطفاً على البيانات التي تقوم الأستاذة سناء لحظي بنشرها كل بُرهة والتي تخوض فيها في سمعتي وشرفي وذمّتي وأخلاقي بتفويض من طليقي مصطفى فهمي، أُذكِّره بأنني كنت زوجة له زواج رسمي شرعي وأحمل اسمه وشرفه لأكثر من أربع سنوات، وهو الأَولى بالمحافظة علَيّ ومنع أي انتهاكات لسمعتي التي هي جزء من سمعته وكرامته كرجل عربي شرقي يعرف العادات والتقاليد والاعراف”.
وتصدر اسم الإعلامية فاتن موسي مؤشرات البحث جوجل بعد طلاقها من زوجها الفنان مصطفى فهمي، والذى صاحبه العديد من الأزمات والاتهامات المتبادلة التى وصلت إلى النيابة العامة.
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