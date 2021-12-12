نشرت شام الذهبي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”. ظهرت شام الذهبي بصورة رومانسية مع خطيبها و وضعت أغنية رومانسية علي الصورة بصوت أصالة مما اثار إعجاب متابعيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شام الذهبي و خطيبها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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