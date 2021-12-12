أسرار النجوم: اتفرج الفيديو : خوفا على أطفالها.. شقيقة «مروة» كومبارس "الحاج متولى" تستغيث مجددا

الرياض - محمد الاطلسي - بعد مرور أكثر من خمسة أشهر عادت أزمة الفنانة "مروة" كومبارس مسلسل "الحاج متولى" مرة أخرى بعد استغاثة شقيقتها، فمن قبل شهدت حالة "مروة محمد" تطورات جديدة بعدما أثارت جدلا وتعاطفا كبيرا منذ يناير الماضى على منصات السوشيال ميديا، نظرا لحالتها النفسية بعدما شوهدت وهى تتجول في أحد شوارع مركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وبعد إنقاذها من التشرد وإيداعها بإحدى مؤسسات الرعاية بالإسكندرية طالبت شقيقتها بأن تعيش "مروة" معها بعدما خضعت للعلاج لكن شقيقتها عادت مرة أخرى وطالبت بإيداعها فى إحدى دور الرعاية خوفا على أطفالها منها لكونها تعانى من اضطراب نفسى يجعل ردود أفعالها عنيفة وغير متوقعة.

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شقيقة "مروة" قالت بأنها لا تستطيع توفير الأدوية لها بشكل دائم ولهذا طالبت بإيداعها فى إحدى دور الرعاية لحين تحسن حالتها الصحية والنفسية التى تأثرت بعد وفاة والديها.

المصدر - اليوم السابع