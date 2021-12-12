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أسرار النجوم: جمهور الفنانة الإيرانية ماهلاغا جابري في صدمة بعدما ظهورها بصدر عاري بدوي أي ملابس - اتفرج الصورة

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الرياض - محمد الاطلسي - في واقعة صدمت جمهورها نشرت عارضة الأزياء الإيرانية المقيمة حالياً في ولاية كاليفورنيا، ​ماهلاغا جابري​، صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها وهي شبه عارية، ومن دون حمالة صدر، وعمدت جابري إلى تغطية صدرها بيديها فقط.

وعلقت ماهلاغا على منشورها، قائلة :"الجسد هو أكثر الملابس إثارة التي تمتلكها".

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من ناحية أخرى، انهال البعض من متابعي جابري بالتعليقات على إثارتها، مشيرين إلى أنها دائماً ما تخطفهم بإطلالاتها الجذابة والمثيرة والمتميزة، والبعض الآخر من المتابعين، اعتبروا أن إطلالتها هذه من أجرأ الإطلالات لها، وصُدموا بتصرفها هذا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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