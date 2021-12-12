شاهد.. أول ظهور لـ ”آنا دى أرماس” بعد تأجيل فيلمها مع بن...

التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور للنجمة الكوبية انا دى ارماس للمرة الأولى بعد تأجيل طرح فيلمها Deep Water، والذى كان مفترض عرضه خلال شهر يناير الجارى، إلا أنه تقرر عدم طرحه في هذا الموعد بشكل مفاجئ، لتظهر انا دى ارماس مؤخراً بكامل اناقتها مؤخراً أثناء سيرها في شوارع نيويورك بأزياء مستوحاة من اطلالات كوكو شانيل، وكأنها لا تكترث بتأجيل الفيلم أو طرحه، حيث بدت مميزة للغاية حسب وصف الديلى ميل.

وكان موقع ديلى ميل كشف عن استعداد الممثلة الكوبية انا دى آرماس لبطولة فيلم جديد يحمل اسم "Ghosted"، والذى سيتم عرضه على إحدى المنصات، وأضاف التقرير أن العمل الجديد سيكون الأول لـ انا دى آرماس بعد نجاح فيلمها الأخير في سلسلة جيمس بوند مع الممثل دانيال كريج، كما أكد التقرير أنها بذلك ستحل محل الممثلة سكارليت جوهانسون التي اعتذرت عن الدور بسبب جدلها المزدحم.

وأضاف تقرير ديلى ميل أن الممثلة التي نجحت بشدة في فيلم لا وقت للموت التي شاركت فيه جنباً إلى جنب مع نجوم بحجم دانيال كريج ورامى مالك تستعد للعب دور فتاة رومانسية خلال الفيلم.

كما أكدت تقارير أخرى عن اقتراب انا دى آرماس من الانضمام لسلسلة John Wick مع النجم العالمي كيانو ريفز.