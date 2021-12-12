ريم البارودى بطلة حكاية ”بنات السباعى” من مسلسل حد فاصل

تعاقدت الفنانة ريم البارودى على بطولة حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل" اخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته الفنان محمد التاجى وعدد أخر من الفنانين .
وأعلن مؤخرا المخرج تامر حمزة عن تغيير اسم مسلسله الجديد من "القرار" إلى "حد فاصل"، ليكون متماشياً مع أحداثه، حيث أن كل حدوتة لها اسم مختلف منها "خيال حلمى"، للفنان إدوادر الذى انتهى من تصويره الأسابيع الماضية وتنتمى الحدوتة لنوعية 5 حلقات ويشارك فى بطولتها الفنانة نانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد من تاليف محمد ابراهيم واخراج تامر حمزه.
من ناحية أخرى تواصل الفنانة ريم البارودى تصوير مشاهدها في مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة والمقرر عرضه في الموسم الشتوى، حيث صورت جزءا كبيرا من مشاهدها في الديكور الرئيسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى، وكذلك عدد من المشاهد في أحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر.
وتجسد ريم البارودى خلال أحداث العمل شخصية ابنة محمود حميدة وسوسن بدر، وهى شقيقة ميرهان حسين، وتظهر ريم في دور طبيبة تدعى شيماء وتمر بالعديد من المواقف والأزمات وتبحث عن الخروج منها، وتعد المرة الأولى التي تجسد ريم شخصية طبيبة في الدراما.
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