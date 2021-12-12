المايسترو نادر العباسى فى حلقة نقاش موسيقى بمتحف الحضارة

يقيم المتحف القومي للحضارة المصرية حلقة نقاش فني موسيقي بحضور المايسترو نادر عباسي، حول اعادة احياء التراث الموسيقي، وذلك يوم الاربعاء المقبل، في السابعة والنصف مساء.

وكان قد قال المايسترو نادر عباسي إنه أراد توصيل رسالة للعالم كله من خلال حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وتلك الرسالة تمثلت في أن بلادنا ليست مصدراً للإرهاب والفقر والجهل، بل الثقافة والفنون، موضحاً أن للفن والموسيقى والغناء دورا كبيرا فى إظهار قوة وقدرة مصر، ويعكس عظمة الحضارة التى تصدرها الدولة المصرية للعالم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن مصر وصلت لمكانة كبيرة في العديد من المجالات ومنها الفن والموسيقى والتكنولوجيا، مشيراً إلى أنه تعاون مع أحمد الموجي من أجل توزيع أغنية "الأقصر بلدنا" بشكل مختلف خلال حفل افتتاح طريق الكباش.

وقال: "أعتبر نفسي محظوظا لمشاركتي في تلك الاحتفالية، والموسيقى كانت أحد أهم العوامل في هذا الحفل، وكان هناك استدعاء للموسيقى خلال دخول الموكب الذي مر من طريق الكباش، ونحن لإحداث عامل الإبهار في الحفل طلبت مشاركة 160 عازفا خلال الحفل، من أجل إحداث العنصر الإيقاعي المطلوب، وقد استخدمت السلم الموسيقى كاملاً خلال الحفل".

وتابع: "تأليف موسيقى حفل طريق الكباش استغرق 20 يوماً، وسافرت قبل الاحتفالية للأقصر لمشاهدة مكان الحفل على أرض الواقع ورصد ما تحويه جدران المعابد، وأردنا أن تكون جودة الموسيقى في الحفل، لا يقل عن احتفالية نقل المومياوات الملكية".