شاهد.. تامر حسني يحتفي بنجاح حفله في قصر عابدين

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بحفله أمس الذي أقيم في قصر عابدين.

ونشر تامر حسني، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل انستجرام، وعلق قائلا: "من حفل أمس بقصر عابدين حضور عظيم وشركة محترمة وشرف كبير إني أغني في هذا القصر، لأنه من معالم مصر الأثرية العظيمة وكل الشكر للمسؤلين عنه على استضافتهم لي بالجولة الثقافية الجميلة اللي عشناها عن تاريخ مصر وهذا القصر العظيم".

يذكر أن طرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة تحمل اسم "قد التحدي" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كما يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائى اليوم، الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.