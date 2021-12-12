انتهي منذ قليل تشييع جثمان الفنان الراحل محمد عبد الحليم والذى أقيم فى مسجد الشرابية بنفق الملك الصالح حيث تقرر أن يدفن فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وغاب النجوم، عن شييع جثمان الراحل محمد عبد الحليم ولم يحضر سوى الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

وكان أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجوم الفن يغيبون عن تشييع جنازة الراحل محمد عبد الحليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.