سوسن بدر تشارك جمهورها جديدة لها من كواليس مسلسل أبو العروسة...

شاركت الفنانة سوسن بدر ، جمهورها صورا جديدة لها من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وعلقت سوسن بدر علي الصور قائلة:" العائلة اتجمعت تاني علي خير "
وكشف المنتج إبراهيم حمودة، عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاح الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.
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