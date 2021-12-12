نشر الفنان عمر كمال صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهر عمر كمال في الصورة برفقة الفنانة شيماء المغربي ، على متن يخت، وعلق قائلا “ انتي فيلم وأنا البطل”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. عمر كمال يتغزل في شيماء المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.