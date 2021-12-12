اتهامات بالإلحاد والإزدراء ومطالبات بالاعتذار للمعلق أحمد الطيب لطريقة تعليقه على هدف بدر بانون

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب جدلا كبيرا بسبب تعليقه على هدف منتخب المغرب الثاني الذي سجله اللاعب بدر بانون المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وأحرز بدر بانون هدفا قاتلا في مرمى منتخب الجزائر في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي للمباراة ليلجأ الفريقان للضربات الترجيحية.

وعلق أحمد الطيب على هدف بدر بانون قائلا: “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وطلع البدر بانون علينا بأجمل إبداع”.

وانتقد الجمهور تعليق أحمد الطيب ووصل الأمر إلى الاتهامات بالإلحاد وازدراء الأديان، وطالبوه بالاعتذار.

وتذكر البعض ما حدث مع مطرب الراب “شاب جديد” عندما غير كلمات ابتهال “مولاي” خلال حفل أحياه مع مروان بابلو والأزمة التي أثيرت وقتها.

يذكر أن مباراة منتخبي المغرب والجزائر انتهب بفوز منتخب الجزائر وصعوده لدور نصف النهائي بضربات الترجيح.

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