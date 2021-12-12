أسرار النجوم: أميرة الأردني ممنوع من العرض في السعودية .. ماذا حدث ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تطورات مبهمة أعلن مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي الدولي في السعودية، عن إلغاء عرض فيلم "أميرة" الذي أثار غضبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، بناء على طلب من منتجيه.

وتحت عنوان "فيلم أميرة لن يعرض في المهرجان"، قالت إدارة مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي عبر موقعها الإلكتروني: "نأسف على إلغاء عروض فيلم أميرة وذلك بطلب من منتجي العمل"، دون تفاصيل أكثر.

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ويسلط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة" ولدت عبر نطفة مهربة من والدها الأسير الفلسطيني القابع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، لتفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.

والفيلم كان مدرجا في جدول فعاليات مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي، الذي انطلق للمرة الأولى بالسعودية مساء الاثنين، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجاري.

واختار الأردن، في 12 نوفمبر الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم إعلان جوائزها في مارس المقبل، قبل أن تقرر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الخميس، سحب ترشيح الفيلم.‎

وجاء قرار وقف عرض فيلم "أميرة" في مهرجان "البحر الأحمر" بعد ساعات من إعلان أسرته وقف عروضه، والمطالبة بتأسيس لجنة لمناقشته.

المصدر: الأناضول - RT