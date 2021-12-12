أسرار النجوم: الفنانة شيرين عبدالوهاب حاولت الانتحار أكثر من مرة بسبب زوجها حسام حبيب .. تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن محاولتها للانتحار أكثر من مرة، وذلك بسبب ما تعرضت له من ضغط نفسي خلال الفترة السابقة بعد أزمتها مع زوجها الفنان حسام حبيب وانفصالهما.

وقالت شيرين عبدالوهاب عن محاولتها الانتحار أنها في كل مرة كانت تنجو من هذا الأمر، مشيرة إلى أن الله دائمًا يشفيها وتمر من هذه الأزمة، وكأنه لا يريد لها الموت في تلك الفترة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وتحدثت شيرين عبدالوهاب عن أزمتها في تسجيل صوتي خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حيث قالت: عملت كل حاجة تخليني أموت، والله العظيم ربنا لسه مش عايزني دلوقتي، أنا مش عايزة أغضب ربنا تاني، عايزة أفضل عايشة للناس اللي بتحبني ولبناتي، وكفاية ذل لحد كده.

وأضافت شيرين خلال المداخلة الهاتفية، أنها قضت 4 سنوات من العذاب، وفى سخرية من الحديث، قالت: "اضحكوا عليا وخلوني أصدق أن السنين اللي فاتت كانوا حلوين، يمكن أصدق".

وأكملت: "ربنا هو نصير الغلابة، وأى حد بيتعرض لظلم ربنا بيكون نصيره.. وأنا بنى أدمة حلوة وزى العسل، والحمد لله أسنانى اتعدلت وبقيت حلوة".

وفاجأت شيرين عبدالوهاب جمهورها بظهورها، بشكل جديد حليقة الرأس، وذلك خلال حفلها الأخير، الذي أقيم أمس الجمعة، وأثارت حالة كبيرة من الجدل، فور ظهورها بهذا الشكل.

ووجهت شيرين لجمهورها عدة رسائل، خلال الحفل، حيث قالت: هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كده فوقت، خلاص بقيت سينجل، أنا بتحدى أصالة.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع اللوك الجديد الذي ظهرت به شيرين عبدالوهاب ودعموها بشدة في أزمتها التي مرت بها مؤخرًا.

وكانت المطربة، قد نفت الشائعات المتداولة بشأن اعتداء طليقها المطرب حسام حبيب عليها، وقيامه بقص شعرها بالشكل الذي ظهرت به في حفلها الغنائي.

وكانت شيرين قالت خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية «عشت أربع سنين بنام على الكنبة، لكن بوهم نفسي إنهم كانوا حلوين، من فضلكم اضحكوا عليا وقولوا إنهم سنين حلوين وسيبولي ذكرى حلوة يعني»، مؤكدة أن الله سترها معها لأنه يريد ذلك.

المصدر - البيان