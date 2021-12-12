تركي آل الشيخ يعلن موعد عرض مسرحية ”ياما في الجراب ياحاوي”

أعلن رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن موعد عرض مسرحية ياما في الجراب ياحاوي في بوليفارد . وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر : "الفنان الكبير يحيى الفخراني يقدم مسرحية ياما في الجراب يا حاوي … من 16 ديسمبر في #بوليفارد_رياض_سيتي ".

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