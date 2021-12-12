كاميلا كابيلو تكشف معاناتها مع الصراعات النفسية والعقلية

كشفت المغنية والممثلة الشهيرة كاميلا كابيلو عن معاناتها مع الأزمات النفسية واضطراب صحتها العقلية، وكيفية تعاملها مع هذه الصراعات والتغلب عليها.

وقالت كاميلا كابيلو التي تبلغ من العمر 24 عاما، إن قيامها ببطولة فيلم سندريلا الجديد ساعدها كثيرا في التغلب على هذه الأزمات، خاصة أنها كانت تمر بفترة صعبة في حياتها.

وتحدثت كاميلا كابيلو في تصريحات صحفية، عن أن العمل في فيلم تدور أحداثه في إطار قصة خيالية ساعدها كثيرا على التغلب على معاناة الصحة العقلية.

وقالت المغنية الكوبية في منشور سابق لها إنها عانت من أوقات عصيبة مع صحتها العقلية، ومرت مؤخرا بفترة عصيبة من القلق والحزن الشديد، لكنها كانت تعلم أنها ستتغلب على هذه المأساة وتحويل حياتها للأفضل.

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