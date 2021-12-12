أسرار النجوم: بطلة مسلسل «الحاج متولي» تعلن اعتزال الفن والمفاجأة الصادمة "مهنتها الجديدة"!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة عايدة غنيم، إحدى أبطال مسلسل عائلة الحاج متولي، اعتزالها مجال الفن، واتجاههها لمجال جديد، نظرًا لعدم مشاركتها في أي أعمال فنية.

وسبق أن قالت عايدة غنيم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تراودني فكرة مجنونة طول الليل، وهي إني اترك شغلتي اللي مش بشتغلها أصلا، وافتح مكتب لجلب الحبيب ورد المطلقة، وتفعيل البروتوكول في نصف ساعة، ايه رأيكم يا جماعة الخير؟.

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معلومات عن عايدة غنيم

الفنانة عايدة غنيم من مواليد 16 أغسطس 1982، وكانت تحب الفن منذ الصغر، مما أدى إلى التحاقها بمعهد البالية، ثم شاركت بعد ذلك في فوازير عمو فؤاد للأطفال.

كما جاءت بداية حياتها الفنية في منتصف التسعينات، واشتهرت بتقديم دور البنت المراهقة، إلا أن النجاح الكبير جاء من خلال تقديمها دور سعدية ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل عائلة الحاج متولي، واشتهرت بمقولة مامتشي، والتي كانت تنادي بها والدتها في المسلسل.

أعمال عايدة غنيم

فيما يعد مسلسل آه من حواء عام 2016، آخر أعمالها الفنية ثم اختفت عن الأضواء، لتعود مرة أخرى بعد 5 سنوات، من خلال مشاركتها في فيلم براءة ريا وسكينة، الجاري التحضير له.

ومسلسل براءة ريا وسكينة، يشارك في بطولته كل من حورية فرغلي، فاء عامر، منة فضالي، لطفي ولبيب، والفيلم سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش.