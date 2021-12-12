رسميًا.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2021

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فوز محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2021، والتي يتم تقديمها من جانبه سنويا.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة تتضمن إعلان فوز محمد صلاح بالجائزة، معلقًا: محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2021 من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم.

ويحتل صلاح حاليا صدارة ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعزز صدارته بعد هدفه أمس في شباك فريق أستون فيلا، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من البريميرليج.

وكان فريق ليفربول بمساهمة كبيرة من صلاح، قد نجح في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة حصدها في 6 مباريات بالفوز على كل منافسيه في المجموعة التي ضمت أتلتيكو مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي وميلان الإيطالي ذهابًا وإيابًا، مع تسجيل محمد صلاح 7 أهداف حاسمة في هذا الدور.

صلاح يترقب قرعة دوري أبطال أوروبا

ويترقب الفرعون المصري قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر عقدها غدًا، وسيكون منافسي فريق ليفربول الإنجليزي في هذا الدور واحدا من الفرق التالية: باريس سان جيرمان الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني، سالزبورج النمساوي.

ليفاندوفيسكي يتفوق على محمد صلاح

وبرغم حصول «صلاح» على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إلا أن ليفاندوفيسكي تفوق عليه في جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد الأداء القوي والأهداف الغزيرة التي يسجلها مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

غياب صلاح عن التشكيل المثالي

كما غاب محمد صلاح عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا لعام 2021، الذي يقدمه الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أيضا؛ إذ جاء كالآتي:-

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ليوناردو بونوتشي – روبن دياز – ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جورجينيو – كيفن دي بروين – ليونيل ميسي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – روبرت ليفاندوفسكي – كيليان مبابي

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