بلاغ للنائب العام ضد مصور “سيدة التجمع العارية” لانتهاكه الخصوصية وحرمة البيوت

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم هاني سامح المحامي، ببلاغ، للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الذي حمل رقم عريضة 122864، ضد مصور واقعة سيدة التجمع الأول.

وقال المحامي في بلاغه، إن ما أثير إعلاميا عن واقعة بلكونة سيدة التجمع الأول الأوكرانية، يشكل اعتداء على حرمة البيوت الخاصة وتصويرها بما يشبه التلسكوبات وعدسات التصوير المتطورة من على بعد.

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