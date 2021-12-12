حلمي بكر عن هاني شاكر: “بيخاف الجمهور يقول عليه قليل الأدب ولو يمتلك ذكاء عمرو دياب لقلب الدنيا”

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الموسيقار حلمي بكر عن الفنان عمرو دياب والفنان هاني شاكر، ليكشف عن رأيه في كل منهما.

وقال حلمي بكر خلال لقائه في برنامج “نص الكلام” مع راغدة شلهوب عبر قناة “النهار” إن عمرو دياب من أذكى الفنانين الذين التقى بهم، مضيفا: “هاني شاكر لو يملك ذكاء عمرو دياب كان قلب الدنيا، وعمرو دياب لو بيملك صوت هاني شاكر كان يستمر، عبد الحليم مات بقاله 40 سنة وأعماله مستمرة”.

وأضاف، لا أريد أن يكون المطرب على قيد الحياة لكنه ميت فنيا، لا يتواجد على الساحة الغنائية ولا يطرح أي أغنيات، ووجه بعض الرسائل لعدد من المطربين منهم علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، وقال إنهم ظلموا بسبب انتشار المهرجانات ومنهم من لم يستطع الاستمرار.

وخلال البرنامج وجه حلمي بكر رسالة إلى هاني شاكر طالبه فيها بأن يكون صريحا وجريئا في اتخاذ قرارته.

وقال حلمي بكر إن هاني شاكر مطرب عظيم لكنه يخاف من الجمهور أن يقول عليه أنه قليل الأدب مثلما يقال عنه لصراحته، مضيفا “ما دام قعدت في المكان ده يبقى قول الحق وأنت بينك وبيني في التليفون بتقول الحق مبتقولوش ليه للعالم حتى لو فقدت كل الناس دي رسالتك”.

اقرأ أيضا

شيرين عن حسام حبيب: كنت بحب سرطان ورفض أحفظ بويضاتي غير بالأجنة بتوعه (تسجيل)

شيرين تكشف عن محاولاتها للانتحار: عملت كل حاجة عشان أموت لكن ربنا مش عايزني دلوقتي

أول تعليق من شيرين على اتهام طليقها حسام حبيب بحلاقة شعرها

بعد ظهورها حليقة الشعر.. عمرو أديب عن شيرين: “منظرها مقلق وغريب وشكلها تعبانة” (فيديو)

شيرين تستعين بمايسترو حفلها ليحملها على البيانو (فيديو)