أسرار النجوم: مفاجأة.. طلاق نجم طيور الجنة«الوليد مقداد » من زوجته نور غسان يضج مواقع التواصل الإجتماعي.. اليك الحقيقة كاملة؟

الرياض - محمد الاطلسي - حقيقة طلاق الوليد مقداد نجم طيور الجنة يثير كثير من التساؤلات تدور حول الوليد مقداد، إبن صاحب فضائية الأطفال «طيور الجنه»، حيث انتشرت بعض الأخبار عن طلاقه من زوجته نور غسان، بعد توجيه أحد متابعيه له سؤالاً يخص زواجه وأثار رد الوليد مقداد الحيرة في نفوس الكثيرين واليوم سنعرض لكم قصة ما يدور وما السؤال المطروح على الوليد مقداد، وما الجواب الذي رد به عليه، أكملوا قراءة التقرير لتحصلون على الإجابة في الفقرات القادمة.

حقيقة طلاق الوليد مقداد نجم طيور الجنة

سأل أحد متابعي الوليد مقداد عن السبب الذي يستعدي طلاقه من زوجته على منصة التواصل الإجتماعي «انستقرام» والمثير للدهشة والحيرة، كان رد الوليد عليه، هو لم يرد قط، وهذا ما فتح باب التساؤلات مفتوحاً على مصراعيه أمام الجميع، ولكن من قام بالرد حقا المتابعون، حيث وجهوا حديثاً لطارح السؤال شديد اللهجة لائمين عليه كونه يسأل مثل هذه الأسئلة وكان من الواجب أن يتمنى لهم دوام السعادة بدلاً من ذلك.

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زواج الوليد مقداد من نور غسان

ووفقاً لما صدر من تصريحات لصحيفة الدستور الأردنية، فإن الوليد مقداد قد عقد حفل زفافه في أغسطس الماضي من نور غسان ابنة عمه، والتي لها عمر الوليد نفسه وهو الواحد والعشرين عاما، ومحل إقامتها الكويت.

وفي سياق متصل، من أعلن الزواج كان شقيقه المعتصم بالله من خلال رفعه لمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستقرام» يحتوي على صورة العروسين وعلق عليها وقال، هل هناك أحد منكم لم يستوعب بعد أن أخي الوليد قد تزوج، أم أنني الوحيد الذي ينتابه هذا الشعور؟، أخي وحبيبي الوليد.. جمعنا المنزل نفسه لمدة عشرين عاماً، وحان وقت الرحيل اليوم.. كثيراً ما كنت أتمنى قدوم هذا اليوم، ولكني لم أكن أدرك مدى صعوبة هذا الشعور.. جمعتنا لحظات حلوة وسيئة وذكريات لا تنسى.