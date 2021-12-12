والد حسام حبيب يوجه له رسالة بعد انفصاله عن شيرين: “من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه والد الفنان حسام حبيب، رسالة لنجله بعد الأزمة التي مر بها مؤخرًا بسبب انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي ظهرت بعد الانفصال وهي دون شعر على رأسها، وذلك في الحفلة التي أحيتها بدبي.

وكتب حسين حبيب والد حسام حبيب في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من الحماقة أن تهوي امرأة يعشقها الملايين، إذا أحبتك حسدوك وإن اختلفت معها بغضوك، وعلى السوشيال ميديا رجموك وعلى المواقع صلبوك.

وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل، بعد المكالمة التي تصدرت لها هي والإعلامية نضال الأحمدية، والتي قالت فيه شيرين إنها تمر بحالة نفسية سيئة، وكانت تتمنى أن يقدرها حسام أكثر من ذلك ويدرك أنهما سيتم دفنهما معًا بنفس المقبرة.

وأشارت شيرين عبد الوهاب أنها تعرضت لعنف نفسي كبير، دفعها لإزالة شعر رأسها بهذه الطريقة، وأشارت في مكالمتها مع الإعلامي عمرو أديب إلى أنها مازالت تحب حسام حبيب، وأنه كان شخصًا جيدًا، وهي تتمنى أن يعود للعمل مرة أخرى.

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