غياب الفنانين وانهيار ابنه.. أبرز لقطات جنازة الفنان محمد عبدالحليم (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - دخل تامر محمد عبد الحليم، نجل الفنان محمد عبد الحليم، في نوبة بكاء شديدة لفراق والده، وذلك أثناء تشييع جثمان من مسجد شريبة بمنطقة الملك الصالح.

وقال تامر عبد الحليم ، إن وفاة والده طبيعية، متابعًا أنه قبلها بيومين كان يشعر بضيق في التنفس، وعن وصيته فقال أنه لم يكن لديه وصية معينة لكنه كان محب للجميع.

وعن غياب الفنانين عن جنازة والده فقال أنه لا يعرف السبب ولكنه لا يعلم ظروف أحد ويلتمس الأعذار للجميع، مضيفًا أنه لم يحدد حتى الآن ولكنه من الممكن أن يكون مساء اليوم من أمام منزله بمنطقة الملك الصالح.

مات في حضن ابنه

وكشف الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد عبد الحليم، حيث أشار إلى أن الوفاة كانت طبيعية، وأن الراحل عندما شعر ببعض الآلام، فهاتف نجله، الذي وصل له سريعًا، وبعد ذلك توفي وهو يحتضنه.

وتحدث منير مكرم، عن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل، وقال: محمد اتصل بابنه قبل ما يموت، وجاله، وفضل في حضنه لحد ما توفي، والوفاة كانت طبيعية.

أمنيته قبل الوفاة

أما عن أمنية والده قبل وفاته قال: كان عايز يعلم الناس التمثيل والفن ويقف مع الناس، ودائما كان بيشجع الناس، ولكن ملوش وصية محددة.

رحل عن عالمنا أمس الفنان محمد عبد الحليم، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية، بعد وفاته بأزمة قلبية، وكشف تامر، نجل الراحل محمد عبد الحليم ، أنه تم تشييع جثمان الراحل اليوم بعد صلاة الظهر بمسجد الشريبة، أعلى نفق الملك الصالح، ثم دفنه بمقابر العائلة بطريق الفيوم.

وفاة محمد عبد الحليم

وقد أعلن منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الفنان محمد عبد الحليم، وكتب: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».

معلومات محمد عبد الحليم

محمد عبد الحليم تميز في الأدوار الثانوية باﻷعمال الفنية المختلفة، وشارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

بدأ حياته الفنية في أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسي ليشارك بفيلمه «زهرة البنفسج» في عام 1977، ومن أهم أعماله «دموع في عيون وقحة»، و«شيخ العرب همام».

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