أسرار النجوم: فنانة شهيرة رفضت مشهدا فيه قبلة مع عادل إمام وقبلت بها في فيلم السفاح .. من تتوقع أن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - قالت الفنانة والمطربة اللبنانية في لقاء تلفزيوني سابق، انها تشعر بالندم على مشاركتها في فيلم "التجربة الدنماركية " مع عادل إمام.

وقال زوجها يوسف الخال في نفس اللقاء، أن مشاركتها بالفيلم، كانت أحد اسباب انفصالهما ست سنوات من 2002 إلى 2008، ولكنه لم يكن السبب الوحيد في الانفصال.

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وأوضح يوسف الخال أن كلا منهما كان مشغولا بعمله الفني في بلاد مختلفة حيث إنها كانت بمصر بينما كان هو في لبنان، ولكن علاقة ارتباطهما كانت توقفت تماما إلى أن عادا من جديد وقررا الارتباط الرسمي والزواج الكنسي.

وكان الفنان والمنتج المصري سامي العدل قال في وقت سابق إن الفنانة اللبنانية نيكول سابا عندما حضرت إلى مصر خلعت ملابسها تقريبا في أحد الأفلام مع عادل إمام، بينما رفضت مشهدا فيه قبلة أمامه، منتقدا مصطلح السينما النظيفة، وشدد على أن السينما لها قوانينها، ولا بد أن يندرج الجميع تحتها.

وأضاف: "بعد ذلك قدمت هذه المشاهد معنا في فيلم السفاح، ولقد تحدثت معها وخيرتها وقتها بأن تقبل الفيلم بدون تعديل أو ترفضه" مردفاً أنها قبلت الانضمام لفريق "السفاح".