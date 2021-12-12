أسرار النجوم: في شهر العسل.. نقل فنانة مصرية شهيرة إلى المستشفى والمفاجأة فيما اكتشفه الأطباء!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة هاجر أحمد، نقلها إلى المستشفى وخضوعها لفحوصات طبية مكثفة، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة لم تكشف عن أسبابها.

وأكد مقربون منها أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا، ضمن عدة نجوم انتقلت إليهم العدوى في كواليس تصوير فيلم "زومبي"، من بينهم النجم حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح.

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وشاركت هاجر أحمد، جمهورها صورة لها وهي في المستشفى، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وهي أول صورة تنشرها منذ شهر أغسطس الماضي بعيدا عن كواليس زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، ويوميات شهر العسل بسبب ارتباطها بتصوير فيلم "زومبي".

وسبق ان طالبت هاجر من جمهورها الشفاء العاجل لها، وقالت في منشورها قبل عدة أسابيع يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين"، وكتبت لها الفنانة عبير صبرى على البوست، قائلة:" مالك حبيبتى ألف سلامة عليكي.