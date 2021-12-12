زوجة يوسف دندش: ضربني وحاول قتلي وطلبي الطلاق لا علاقة له بـ شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت صورة شيرين عبدالوهاب والمنتج يوسف دندش جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي حيث ظهرت معه حليقة الرأس قبل إطلالتها على جمهورها في حفلها بالإمارات.

ردت السيدة هانيا فقية على الصورة وأوضحت من خلال منشور لها على حسابها بموقع “فيسبوك”، أن زوجها المنتج يوسف دندش خطف ابنائها وقام بتخبئتهم ومنعها من رؤيتهم كما أنه يعنفها ويضربها.

وفي حوار لها في برنامج “فوضى” المذاع على قناة “الجديد” قالت أنه بدأ يضربها ويسحبها من شعرها ولم تكن ترغب في التصريح بهذا الأمر ولكنها لم تعد تستطيع التحمل.

تابعت قائلة أنها تحب الرجل الذي لديه “نخوة” ولكن ما أن تزوجت حتى بدأ الضرب والعنف الجسدي

وأضافت أنه يفتخر بها أمام الناس ولكن في المنزل يهينها قائلًا “انتي زبالة انتي صرماية مصدقة حالك أنك دكتورة” وأكدت على أنها تتعرض للعنف.

أوضحت فقية أيضًا أنها تركت المنزل مرتان وعادت على وعد بالانفصال ولكنها فوجئت بأنه يطلب منها تسديد المال الذي دفعه لها طوال حياتهم الزوجية

وعن أسباب ضربه لها قالت أنه كثيرًا ما يقوم باختراع أسباب لتعنيفها، كذلك فهو يغار ويشك فيها حتى إذا قامت بمحادثه سريعة مع أي شخص

وعن محاولة قتلها قالت أنه ضربها وسحبها من شعرها إلى الحمام وقام بسكب مياة باردة عليها حتى لا تتنفس حتى وصل الأمر إلي فقدانها للوعي واعتقد هو أنها تقوم بالتمثيل عليه

قامت بالتبليغ عنه ولكن لم يتم القبض عليه لأنها لم تعاني من كسور.

وفي منشور جديد لها على حسابها بموقع “فيسبوك” قالت أن سبب طلب الانفصال هو تعرضها الدائم للعنف الجسدي وليس للأمر علاقة بصورته مع شيرين عبدالوهاب التي تكن لها كل الاحترام والتقدير.

وعن واقعة اختطاف أطفالها قالت أنه لا يرغب في تسليمهم لها بالرغم من صدور حكم قضائي لها بالحضانة

وتابعت قائلة بأنه لا يهتم لأمرهم فهو يحرص على حضور الحفلات والمهرجانات ولا يهتم بأطفاله أو بيته ومن حقها وحق اطفالها ومن أجل صحتهم النفسية أن تحتفظ هي بحق الحضانة.

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