شيرين: شعر الست زينة وأنا مجنونة ومحدش يقلدني و4 أشياء سأقول لها باي باي” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وصفت الفنانة شيرين عبدالوهاب نفسها بالمجنونة، قائلة: “شعر الست زينة وأنا مجنونة محدش يقلدني”.

وقالت شيرين في تصريحات لقناة أبو ظبي إنها اتخذت حلاقة شعرها وراثة عن والدها عندما تشعر بالاكتئاب، وذكرت: “على قد الاكتئاب شلت شعري عشان كدة خفيته كتير”.

وأضافت شيرين عبد الوهاب أنها تقول “باي باي” لأربعة أشياء هما الضعف والدموع والكسل والحب.

وبسؤالها عن ممكن رؤيتها عروسة مرة أخرى، قالت: “مش عارفة لو ربنا كاتبهالنا”.

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب إنها تحاول تجاوز الأزمة التي تمر بها حاليا بعد الانفصال عن حسام حبيب بحب الناس والضحك والفرح.

وأضافت شيرين عبد الوهاب: “اشتقت للناس وأحب أشكر جمهور الإمارات على حبهم وأهنئهم على العيد الوطني الـ50”.

وأعلنت شيرين أنها ستطرح ألبومها قريبا على طريقة السينجل، قائلة: “الألبوم بقى موضة قديمة وهنزل سينجلات وهشتغل سينما وتليفزيون”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل مساء أمس بعد مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب حيث أطلقت العديد من التصريحات التي تتعلق بظهورها الأخير وعلاقتها بزوجها السابق حسام حبيب وأقرت بحبها له رغم ما حدث وهو ما عرضا لانتقادات من قبل الجمهور الذي تعاطف معها في البداية.

وخطفت شيرين عبد الوهاب الأنظار في حفلها الأول بعد الانفصال بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك، لتخرج بعدها شائعات تؤكد أنها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء.

وقبل ظهور شيرين بساعات على المسرح، ظهرت في فيديو، وطمأنت جمهورها عليها وقالت أنها تشعر بالقوة من خلال دعمهم لها.

ومؤخرا، أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا تؤكد فيه انفصالها عن الفنان حسام حبيب، محتفظة بالأسباب لنفسها.

جاء في البيان الذي أصدرته شيرين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”: “النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

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