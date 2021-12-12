النائب العام يقرر حبس نجل صاحب سلسلة “هايبر وان” لحيازة المخدرات وقتل 4 شباب بالخطأ

ابو ظبي - احمد الجزار - أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في وفاة 4 أشخاص؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وواجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أول تعليق لوالد المتهم

قال رجل الأعمال محمد الهواري، مالك سلسلة محلات “هايبر وان” الشهيرة، إن القضية المتهم فيها نجله كريم، منظورة أمام النيابة العامة، وتجرى التحقيقات حاليا في الواقعة بشكل كامل، وأنه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن وأن الأمر كله متروك للنيابة العامة.

وحول الحالة الصحية لنجله كريم، قال الهواري ، إن كل شيء في يد النيابة العامة، بما فيه طبيعة الحالة الصحية لنجله، وذلك وفقًا لـ”الوطن”

ووقع فجر الجمعة حادث مروع في حي الشيخ زايد في أكتوبر، بالقرب من النادي الأهلي، بعدما اصطدمت سيارة نجله بسيارة كان فيها 4 شباب، ما أدى لدورانها ووفاة من بها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إنها طلبت أخذ عينات دم وبول من المتهم، الذي يرقد في المستشفى، وإرسالها للطب الشرعي، لتبين ما إذا كان تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، وخضوعه للتحقيقات فور إمكانية استجوابه.

تفاصيل الحادث

تواصل النيابة تحقيقاتها في واقعة مصرع 4 طلاب بـ حادث الشيخ زايد، حيث اصطدم سيارتين، وتم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث يدعى “كريم الهواري”، وتبين أنه نجل مالك أسواق سلسلة “هايبر وان”.

وقال شاهد عيان، إن نجل رجل الأعمال اصطدم بسيارته مع سيارة أخرى في الشيخ زايد، فأودى بحياتهم على الفور، وتعرض لإصابة في قدمه وكدمات في الوجه.

وأشار إلى أنه عقب الحادث تواصل المتهم مع فتاة صديقته تسكن أحد الكومبوندات الشهيرة وحضرت صديقته بسيارة BMW وأخذت نجل رجل الأعمال إلى المستشفى.

ولفت شاهد العيان إلى أن المتهم كان في حالة سكر وداخل سيارته زجاجات خمور ظهرت بعد الحادث، مبينًا أن هناك شبابًا شاهدوا الحادث عن قرب والتقطوا صورًا لسيارة المتهم والأخرى التابعة للمجني عليهم.

وأمرت جهات التحقيق بعرض نجل رجل أعمال بالشيخ زايد على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة والكحولية؛ لبيان مدى قيادته السيارة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه.

كما أمرت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

وأمرت بالتحفظ على السيارتين المتضررتين جراء الحادث، وعرضهما على مهندس فنى لفحصهما، وطلبت تقرير عنهما، لبيان أسباب وقوع الحادث.

وأوضحت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، أن سيارة ملاكي ماركة “آستون مارتن” قيادة شاب يدعى “كريم.ا.” نجل مالك سلسلة أسواق شهيرة اصطدمت بأخرى تقل 4 شباب، ما أسفر عن مصرعهم وهم كل من: عمر حمدي، سعيد حسن، عبد الله درويش ويوسف سباعي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطلاب المتوفيين تربطهم علاقة صداقة، وخلال محاولة قائد سيارتهم إتخاذ ملف “يوتيرن” للطريق المواجة، اصطدمت بهم سيارة المتهم ماركة “أستون مارتن” بقوة، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم، وأسفر الحادث أيضا عن إصابة المتهم، إلا أن حالته الصحية مستقرة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ملاكي يقودها شاب بسيارة أخرى يستقلها 4 طلاب، مما أسفر عن انقلاب سيارة الطلاب ومصرعهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى كريم. ا، نجل مالك عدة فروع محلات شهيرة، وأصيب نتيجة التصادم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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