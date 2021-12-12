“إم جي” في الصدارة.. ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات المستوردة خلال عام 2021 في مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلي المصري نسبة ارتفاع وصلت إلى 36% خلال الفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر من العام 2021، فيما ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة في نفس الفترة بنسبة وصلت إلى 34.1% بعدد 125 ألفا و114 سيارة، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

السيارات الأكثر مبيعا في السوق المصري

وتضمن التقرير الصادر، قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي المستوردة داخل السوق المحلي لعام 2021، والتي تضم أكثر من 10 شركات تتنافس جميعها على الأكثر مبيعا، وهي بالترتيب:

– إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 21410 سيارات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 10080 سيارة.

– هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 14734 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 10428 سيارة.

– تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 14194 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 12288 سيارة.

– كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 12698 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 7987 سيارة.

– سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 12123 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 1365 سيارة.

– فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 11098 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 9723 سيارة.

ارتفاع مبيعات سيارات بيجو مقارنة بالعام الماضي

– بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 9682 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 5869 سيارة.

– سيتروين، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 4300 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 3912 سيارة.

– رينو، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 3787 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 12891 سيارة.

– أوبل، بانخفاض في معدل مبيعاتها بعدد 3731 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت عدد 6868 سيارة.

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