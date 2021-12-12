أسرار النجوم: الهضبة عمرو دياب يباغت الجميع بالاتباط بفنانة خليجية شهيرة .. والمفاجأة الغير متوقعة في هويتها ! اتفرج من تكون (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - أثار الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات فنانة عربية بشأن علاقته بالفنانة دنيا الشربيني.

في التفاصيل ، أثارت العارضة والناشطة الخليلجية الشهيرة بيبي عبد المحسن جدلا واسعا بعد نشرها صورة للفنان المصري عمرو دياب وظهرت بيبي عبدالمحسن برفقة الفنان عمرو دياب في كواليس حفله في جدة في السعودية، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وعلّقت عليها قائلة: اللي يحب برج الحوت.. عمرو دياب و ديفد قيتا وراي بالغلط لان مارضى يصور اصلا بس كيفه من جهة اخرى ، أحيى الفنان عمرو دياب مؤخرا حفله الاخير في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري واسع كما يستعد الفنان في الأيام القادمة لطرح ألبومه الجديد بعنوان عيشني خلال شهر كانون الأول المقبل، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه حتى الآن

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الجدير بالذكر أن الناشطة السعودية بيبي عبدالمحسن ، من مواليد عام 1984 وهي من أب كويتي وأم كويتية هي الإعلامية نوال الدرويش، وتحمل الجنسية الكويتية، وهي من الشخصيات الخليجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى بجمهور واسع عبر حسابها الشخصي على تطبيق " السناب شات "