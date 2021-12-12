أسرار النجوم: تدعو وظهرها للكعبة.. الممثلة المصرية ليلى علوي تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي | اتفرج الفيديو

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما تناقلته مواقع اخبارية عربية منها الدرر الشامية فقد تسببت الممثلة المصرية ليلى علوي، في إثارة حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بنشرها مقطع فيديو وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف، والكعبة خلفها.

ونشرت علوي ، عبر ستورى على حسابها بإنستجرام، مقاطع ولقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام، وهى تدعو وتناجى بخشوع، كما أنها ظهرت مرتدية الحجاب وملابس الإحرام السوداء، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي ظهرت فيه بفساتين وزينة كبيرة .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وتظهر "علوي" في مقطع فيديو وهي ترفع يديها بالدعاء، وتتوجها ببصرها إلى السماء، غير أنه كما يوضح الفيديو، تدعو دون أن تستقبل الكعبة، بل جعلتها خلفها، مما أثار سخرية من تصرفها على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن وجهة نظر البعض أنه يُلاحظ أن "علوي" تتعمد تصوير نفسها وهي تدعو بغرض الدعاية والنشر على منصات التواصل، بدلا من أن تهتم بتحقيق آداب الدعاء والتي منها التوجه إلي القبلة لا سيما وأن أمامها الكعبة مباشرة ومتواجدة في المسجد الحرام.