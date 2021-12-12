فن ومشاهير

أسرار النجوم: صفاء أبو السعود: رفضتي « تتباسي » من عادل إمام.. ليه؟ اتفرج رد ناري غير متوقع من آثار الحكيم؟

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الرياض - محمد الاطلسي - عقب  اعتزالها الفن خرجت الفنانة آثار الحكيم ببعض التصريحات التي خلقت العـداء بينها وبين عدد من زملائها. رغم أن الفنانة المصرية آثار الحكيم عملت مع الفنان عادل إمام لأكثر من مرة إلا أنها انتقدته وهاجمته عندما قال إنه لا يسمح لابنته وزوجته بالعمل في الفن وتقبيل رجال.

وقتها اتهمته آثار بأنه لا يحترم زميلاته الفنانات، وذكرت آثار ما حدث عندما عملت معه في فيلم «النمر والأنثى». وخلال لقاء تلفزيوني قديم مع صفاء أبو السعود وردها سؤال من متصل حول رفضها مشهد قبلة مع عادل إمام، فأكدت ذلك وقالت إنها رفضت وقتها تقبيل الزعيم، وصممت أن يؤخذ المشهد بطريقة تخدع المشاهد وتوهمه بحدوث قبلة كرد على تصريحاته السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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