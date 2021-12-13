أسرار النجوم: أول تعليق من الأزهر عن واقعة حلق شعر الفنانة« شيرين »؟

الرياض - محمد الاطلسي - علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على واقعة قيام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بحلاقة شعرها، مؤكداً أن الدين الإسلامي علمنا ألا نتدخل في الأمور الشخصية للأشخاص، فلكل آدمي حرية شخصية لا يجوز لنا التدخل.

وأضاف الدكتور كريمة في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن المسلم لا يحق له حتى انتقاد أخيه المسلم، فقال النبي في خطبة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وفقا لموقع صدى البلد.

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فيما علق الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، على ما قامت به الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن شخصيات الفنانين تسمى شخصيات دورية، وكل موقف تظهر بـ شخصية مختلفة.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الفنان عندما يتعرض لـ ضغط وحرمان عاطفي يقوم بفعل غريب أو موقف مخالف للواقع.

ولفت إلى أن الشعر لأي سيدة هو تاج المرأة، وعندما يتم إزالة الشعر يكون دليلا على قوة السيدة في هذا الموقف، وهذا التصرف من شيرين يدل على قوتها.

ووجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب قائلا" بنحبك وبنشجعك، والشعب العربي بالكامل منتظرك".

وتابع أنه ينصح السيدات بعدم فعل ما قامت به شيرين، معلقًا: "ربنا علمنا الصبر في الشدة، ولذلك على السيدات الصبر، وعدم إضاعة العمر في مشكلات".