فستان مرصع بالألماس وحكيم يشعل الحفل.. لقطات من زفاف علي غزلان (صور وفيديوهات)

ابو ظبي - احمد الجزار - يحتفل الاَن الانلفلونسر علي غزلان وملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، بحفل زفافهما بأحد فنادق وسط القاهرة.

حضر الحفل الأهل والأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ونجوم الفن.

وأحيا الحفل المطرب حكيم الذي قدم مجموعة من أبرز أغانيه الذي استطاع من خلال أن يشعل أجواء الزفاف.

كما غنى له خلال رقصة الزفاف الأولى المطرب الشاب محمد شاهين.

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ونشر علي غزلان، صورته مع فرح شعبان وهي ترتدي فستان الزفاف، وعلق عليها: “مراتي”.

وأعلن علي غزلان عبر خاصية “الاستوري” أن الفستان التي ترتديه فرح شعبان مرصعا بالألماس.

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وكان غزلان، قد احتفل بعقد قرانه على فرح شعبان، في 26 نوفمبر الماضي، بحضور كل من الفنان حمادة هلال، والمذيع أحمد رأفت، والمذيعة هند مدحت، والمنشد مصطفى عاطف.

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وطرح علي غزلان في مارس الماضي، أغنية راب تحمل اسم “أنا دولة” تتحدث بشكل أساسي عن محاربة التحرش، وشاركته الغناء المطربة مروى ناجي.

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