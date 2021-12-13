تامر حسني يحمل ابنته تاليا ويرقص بها على المسرح في حفله بجامعة مصر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - استقبل الفنان تامر حسني ابنته الكبرى تاليا على المسرح خلال حفله الذي أقامه قبل قليل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

حيث فاجأته تاليا على المسرح، وقام تامر بحملها والرقص معها ثم قام بتعريفها للجمهور، وقال: “سقفة لـ تاليا بنتي اهي”.

وقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أغانيه، وأبرزها قولني كلام، صعبة، هو ده، وcome to back، وكل سنة وأنت طيب، كفاياك أعذار، وغيرها من الأغنيات.

كما شهد حفل تامر حسني موقفًا إنسانيًا مع شاب من الحضور أراد الصعود على المسرح ومشاركته الغناء، ولكن بسبب التزاحم الشديد في الحفل تعرض للإغماء، وقرر حسني إيقاف الحفل لدقائق حتى ساعد أفراد الأمن الشخص الذي غاب عن الوعي كي يفيق، واستكمل تامر حسني برنامج الحفل بعد ذلك.

وكان من المقرر إحياء حفل تامر حسني يوم الأربعاء الماضي، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية قررت إدارة الجامعة تأجيل الحفل، وتم إحياؤه اليوم الأحد.

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